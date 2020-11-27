Москва, , 11:05 — REGNUM Авторы законопроекта о выходном дне 31 декабря не сдаются и заявляют о планах реализовать идею.

«Сохраню небольшую интригу и скажу, что наши аргументы в пользу обеспечения граждан всей страны правом на полноценное праздничное настроение в последний календарный день года не исчерпаны. Есть идеи», — написал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект ЛДПР об обязанности правительства устанавливать 31 декабря выходным днем. Вместе с тем решение о выходном предновогоднем дне принято в Белгородской области.

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