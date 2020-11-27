Рязань, , 11:15 — REGNUM Очередной «рекорд» по выявленным носителям коронавируса установлен в Рязанской области 27 ноября — 121 человек, что на один превышает показатель предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 457 пациентов, выписаны после лечения 247.

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Всего в Рязанской области подтверждено 13 тыс. 708 случаев заражения инфекцией. Выздоровели 11 тыс. 075 человек. В больницах в тяжёлом состоянии 45 пациентов, из них 21 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального штаба за минувшие сутки скончались два человека, всего в регионе зарегистрировано 87 летальных исходов у пациентов с подтверждённым коронавирусом.