Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Переболевшие коронавирусной инфекцией жалуются на заболевания дёсен и выпадение зубов. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на мнение ряда специалистов и рассказы самих пациентов.

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По словам некоторых переболевших, они лишились зубов, при этом кровотечения не было. У других людей усилилась чувствительность десен, зубы стали темнеть или разрушаться. Эксперты отметили, что проблемы с зубами могут обостриться после выздоровления от COVID-19.

Президент Фонда ангиогенеза — организации, изучающей заболевания кровеносных сосудов — Уильям Ли пояснил, что кровеносные сосуды в деснах, как выяснили специалисты, страдают из-за взаимодействия коронавируса с клеточным рецептором АСЕ2. Медики сейчас изучают неожиданные, но иногда весьма серьёзные последствия болезни.

Болезни дёсен «могут служить проявлением защитной реакции организма на проникновение вируса», считает стоматолог-ортопед Майкл Ширер.

Таких случаев пока немного, отмечает издание, однако медикам нужно быть готовыми к необычным последствиям новой болезни.