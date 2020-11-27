Казань, , 11:04 — REGNUM В Татарии по информации на 27 ноября заражены коронавирусом 10 083 человека, за сутки заболели еще 83 жителя. Минувшим днем были инфицированы 76 человек. Всего выздоровели 8 820 пациентов, за сутки — 77 человек. По-прежнему летальных исходов на территории республики зарегистрировано 132 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали 13 пациентов, 70 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 29 человек, 16 — в возрасте от 60 до 70 лет, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 64 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии региональные власти рекомендовали аптечным сетям реализовывать лекарственные препараты только жителям республики. Это касается аптек, граничащих с другими регионами.

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