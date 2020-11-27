Джакарта, , 11:01 — REGNUM Статистические данные Университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится менее 1% случаев заражения коронавирусом в мире, сообщает Antara.

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По данным института, в Индонезии зарегистрировано 516 753 случая заражения SARS-CoV-2 из 60 559 702 носителей коронавируса в мире. С этим процентным соотношением Индонезия в настоящее время занимает 21-е место в мире.

По количеству смертей Индонезия занимает 15-е место среди всех стран, подверженных эпидемии COVID-19, а по количеству выздоровевших пациентов Индонезия занимает 16-е место в мире.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по числу носителей коронавируса в мире (12 780 410), затем идет Индия с 9 266 705 носителями SARS-CoV-2, Бразилия c 6 166 606 носителями, Франция с 22 21 874 носителями и Россия с 2 169 424 носителями.

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