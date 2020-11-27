Тольятти, Самарская область, , 11:06 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Тольятти после гибели семилетней девочки. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 24 ноября текущего года в больницу доставили семилетних девочку и мальчика, а также их родителей. Позже девочка скончалась в медучреждении. По предварительной информации, семья отравилась угарным газом в доме по ул. Комсомольской города Тольятти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Расследование дела продолжается.

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