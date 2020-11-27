Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM За последние сутки в Ленинградской области выявлено 207 новых носителей коронавирусной инфекции, что на пять человек больше, чем сутками ранее, сообщили 27 ноября в федеральном оперштабе.

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Из числа заболевших ранее за минувшие сутки выписаны 279 человек, на шесть пациентов больше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 317 инфицированных, из них 10 888 человек выздоровели. Список летальных исходов не изменился, в нем 133 человека.

На 26 ноября в Ленобласти 25% коек для больных с ковидом и внебольничной пневмонией оставались свободными.

В областном оперативном штабе сообщили, что в ближайшее время Ленинградской области откроют шесть пунктов вакцинации от коронавируса.«В регион поступит 1664 дозы вакцины от ковида. Для них уже закуплены морозильные камеры», — заявили власти.

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