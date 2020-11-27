Братск, Иркутская область, , 10:56 — REGNUM Мэр Братска Сергей Серебренников, который накануне, 26 ноября, принял участие церемонии запуска крупнотоннажного цеха фармацевтических субстанций компании «БратскХимСинтез», заявил, что больше не болен COVID-19.

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«Друзья! Огромное спасибо всем за поддержку! Вы знаете, слово — лечит. Большое спасибо врачам, которые предложили правильный курс лечения. Вчера пришёл отрицательный тест. Я здоров и приступил к работе. Всем кто болеет, желаю скорейшего выздоровления! Берегите себя!», — пояснил градоначальник в социальных сетях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 ноября мэр Братска Сергей Серебренников официально подтвердил, что заразился COVID-19, но уже через неделю — 26 ноября — смог лично принять участие в торжественном запуске фармацевтического цеха, где будут производить в том числе, вакцину от коронавируса.

Мероприятие с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сибирского полпреда Сергея Меняйло и губернатора Приангарья Игоря Кобзева, получило высокий статус: в ходе запуска производства состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

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