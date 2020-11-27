Алма-Ата, Казахстан, , 10:51 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы задержали в Алма-Ате следователя за получение взятки. Об этом заявил глава департамента стратегии и оперативного управления агентства по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов на брифинге.

По его словам, информацию о корыстных намерениях дознователя сообщили через Call-центр агентства. Полицейский пообещал прекратить уголовное дело за вознаграждение в размере $26,8 тыс., но был задержан с поличным.

Медеуский районный суд Алма-Аты признал следователя виновным. Жаксимбетов не сообщил мере, принятой в отношении виновного полицейского. По его словам, за десять месяцев 2020 года в Call-центр поступило 25 тыс. звонков, что на 12% больше, чем годом ранее.

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