Пенза, , 10:56 — REGNUM В Пензенской области ко Дню матери медалью «Материнская доблесть» наградят 94 многодетных женщин. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Иваном Белозерцевым.

Награду «Материнская доблесть» II степени вручат 15-и многодетным матерям, родивших и воспитавших пять и более детей. 79 женщин, воспитавших трех и более детей, получат медаль III степени. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований вручение медалей организуют в городских округах и муниципальных районах.

Женщины, награжденные медалью «Материнская доблесть» I и II степени, имея проживающего с ними одного или нескольких несовершеннолетних получают ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей; ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату услуг местной телефонной связи (180 рублей — в городах, 110 рублей — в сельской местности); ежемесячную денежную компенсацию расходов по оплате ЖКУ в размере 50% от фактических расходов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на улучшение жилищных условий 80 многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, получили по 500 тыс. рублей. По словам губернатора Ивана Белозерцева, работа по поддержке материнства и детства в регионе будет продолжена.

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