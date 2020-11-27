Москва, , 10:56 — REGNUM Следствие ходатайствует об избрании Басманным судом Москвы меры пресечения экс-заместителя главы ФСИН России Валерию Максименко в виде заключения под стражу. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максименко Валерия, которому предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также там уточнили, что следствие просит оставить экс-замглавы российского ФСИН под арестом до 25 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября бывший замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко был задержан в Москве и ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.