Москва, 27 ноября 2020, 10:45 — REGNUM Надо признать, что на тайминг обучения школьников и студентов ещё долгое время будет влиять пандемия коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Роспотребнадзора
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор до 2022 года предложил продлить санитарные требования к работающим с детьми организациям, введенные из-за коронавируса.
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