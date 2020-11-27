Москва, , 10:45 — REGNUM Надо признать, что на тайминг обучения школьников и студентов ещё долгое время будет влиять пандемия коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложение Роспотребнадзора

«Поэтому надо начать искать формат очного обучения или симбиоз очного и дистанционного. Иначе мы потеряем целое поколение граждан России с точки зрения качественных знаний.

Невозможно обучать только через «дистанционку». Надо переделывать классы и создавать условия для дистанционного обучения.

Возможно, надо искать форматы интернатов на 2−3 дня в неделю доя очного обучения детей», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор до 2022 года предложил продлить санитарные требования к работающим с детьми организациям, введенные из-за коронавируса.

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