Уфа, , 10:44 — REGNUM 137 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 13 852 случаев заражения этой инфекцией. При этом 11 787 человек справились с ней, в том числе 95 человек в минувшие 24 часа.

Отмечается, что лечение в больницах получают 455 пациентов, а 1531 человек лечатся на дому. При этом за минувшие сутки зарегистрирована смерть одного пациента с COVID-19. Всего в Башкирии скончались 79 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 ноября в республике было выявлено 134 случая заражения коронавирусом. При этом, 36 пациентов с COVID-19 находились в тяжелом состоянии, а 12 таких пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ.

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