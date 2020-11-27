Екатеринбург, 27 ноября 2020, 10:45 — REGNUM Около 118,9 млн рублей потратят свердловские власти на обслуживание стадиона «Екатеринбург-Арена» в 2021 году. Информация размещен на официальном портале госзакупок.
Объявлено несколько конкурсов — на охрану, уборку, обслуживание инженерных сетей и другие услуги. В частности, на охрану стадиона готовы выделить до 41,8 млн рублей.
Подрядчика власти выберут 13 декабря 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стадион передали в собственность Свердловской области.
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