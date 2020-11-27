Дублин, , 10:38 — REGNUM У работающих в условиях пандемии на дому может возникать боль в горле, к такому выводу пришли ученые из Тринити колледжа в Дублине, пишет The Daily Mail.

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Отмечается, что это происходит из-за того, что сотрудникам приходится повышать голос во время онлайн-конференций в Zoom для того, чтобы они были услышанными.

Из 1575 участников исследования 516 сообщили о проблемах с горлом. Вместе с тем 86% из них подчеркнули, что у них не возникало таких проблем до введения ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в России самоизоляция и переход многих граждан на «удалёнку» спровоцировали интерес к аппаратам и ингредиентам для приготовления самогона.

Согласно данным «Яндекс.Маркета», весной 2020 года интернет-пользователи интересовались покупкой самогонных аппаратов примерно в два раза чаще, чем в марте — мае 2019 года. В октябре и первой половине ноября спрос вырос на 20%.

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