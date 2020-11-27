Дальнегорск, Приморский край, , 10:43 — REGNUM В Дальнегорск Приморского края приехали с Забайкалья семь врачей для оказания помощи в организации ковидного госпиталя. Но на встречу с местными властями и руководством больницы опоздали, извинившись, сказали, что «крайне затруднённое передвижение по льду — сразу видно местного человека, он уверенно идёт по льду, а мы крадёмся».

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Врач также добавил, что попросил коллегу, который должен прибыть в Дальнегорск, «привести ледоступы, был вариант — коньки», рассказали корреспонденту ИА REGNUM присутствующие на встрече.

Стоит отметить, что прошедший ледяной дождь в Приморье, именно Дальнегорск не затронул, здесь в большей мере прошёл снег. И возможность почистить город у властей была. Теперь же город превратился в сплошной каток.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал отстранить от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке за непринятие мер по оказанию помощи населению во время ЧС после ледяного шторма.