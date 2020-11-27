Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Петербурге продолжает увеличиваться суточное количество новых носителей коронавируса. Так, за последние 24 часа в городе вирус нашли у 3687 человек — это на 18 случаев больше, чем днем ранее, следует из данных федерального оперштаба на 27 ноября.

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Новый показатель стал очередным абсолютным рекордом для города за время пандемии.

Всего в северной столице зафиксировали 114 820 случаев заражения с начала пандемии. Выздоровели от COVID-19 за все время 65 645 человек, включая 1898 человек, выписанных за последние сутки. От COVID-19 умерли более 5,2 тыс. человек.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у 27 543 граждан в 85 регионах, общее число зараженных достигло 2 215 533 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России 1 712 174 человек.

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