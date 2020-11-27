Черкесск, , 10:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии отмечается непростая ситуация в распространением коронавируса. В связи с этим власти региона предпринимают меры для ее обуздания, в том числе по созданию мест в госпиталях для лечения пациентов с COVID-19, обеспечению бесплатными лекарствами амбулаторных больных, ограничению контактов жителей и гостей республики. Это отметил глава республики Рашид Темрезов в своем сообщении в Instagram 26 ноября.

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«Ежедневный прирост в 85−90 человек мы наблюдаем уже на протяжении месяца. Ситуация непростая», — написал Темрезов на своей странице в соцсети.

По словам главы региона, он подписал указ об ужесточении санитарно — противоэпидемических мер на курортах КЧР, продлении режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+ и дистанционного обучения для большинства школьников и студентов.

В республике, по словам Темрезова, развернуто 1320 коек для ковидных больных на базе семи медицинских организаций.

«По данным на 26 ноября,⠀ 870 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах, соответственно резервных мест в госпиталях еще достаточно. Также подготовлен и стоит в резерве госпиталь на базе Карачаевской ЦРГБ на 150 койко-мест», — говорится в сообщении.

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