Южно-Сахалинск, , 10:25 — REGNUM Власти Сахалина попросили жителей островного региона прийти на церемонию открытия главной новогодней ёлки области в защитных масках и соблюдать на мероприятии социальную дистанцию для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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При этом чиновники уточнили, что на площадь можно не приходить вообще, а посмотреть церемонию в прямом эфире по местному телеканалу.

Мероприятие перед домом правительства в Южно-Сахалинске состоится 12 декабря в 18:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине не существенно, но увеличивается изо дня в день число выявляемых носителей коронавируса. За последние сутки заражение лабораторно подтвердилось у 134 человек, днём ранее — у 127.