Москва, , 10:21 — REGNUM Финансовый консультант, кандидат экономических наук Александр Саяпин рассказал о новом способе мошенничества при оформлении кредита, с которым всё чаще сталкивают жители России.

По его словам, самый популярный способ обмана заключается в целенаправленном подмене договора в момент подписания — когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах.

«Это специальный ляп, на который обращают внимание. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он ее подписывает, не перепроверив», — сказал он в интервью радио Sputnik, добавив, что договор уже может быть абсолютно другой.

При этом, уточнил эксперт, доказать в этом случае факт мошенничества будет довольно сложно, поскольку человек сам подписал договор.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники пытаются завладеть данными банковских карт российских граждан, предлагая акции и предложения от имени крупных банков в преддверии «чёрной пятницы».

Так, злоумышленники обещают людям кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту, скидки. В «Лаборатории Касперского» посоветовали при получении таких предложений перезванивать в банк.

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