Берн, , 10:22 — REGNUM Швейцарские власти не собираются закрывать свои горнолыжные курорты из-за пандемии коронавируса в нынешнем сезоне. Об этом 27 ноября заявил на пресс-конференции глава Федерального департамента по внутренним делам и здравоохранению Швейцарии Ален Берсе, которая транслировалась на странице чиновника в соцсети Twitter.

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«У нас ситуация гораздо проще, можно кататься на лыжах, и это всегда было нашей целью — при соблюдении строгих мер», — сказал он.

При этом Берсе отметил, что необходим диалог с соседним государствами, так как часть горнолыжных баз расположена на территории сразу нескольких стран.

«У нас уже есть опыт, который основывается на ситуации, которая была во время первой волны в марте», — также уточнил глава Федерального департамента страны, добавив, что некоторые вещи невозможно проконтролировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Болгарской ассоциации руководителей отелей заявили, что в случае, если в Болгарии будут ужесточены связанные с пандемией коронавирусной инфекции меры ограничений, это может угрожать полным коллапсом и массовым разорением в туристической сфере страны.