Москва, , 10:15 — REGNUM В России регистрация программного обеспечения и новых технологий в сфере медицины начнёт проводиться в упрощённом порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

Регистрация будет упрощена для программ, помогающих в диагностике онкологических заболеваний, планировании техники проведения хирургических операций, а также позволяющих следить за здоровьем пожилых пациентов с хроническими заболеваниями.

«Теперь подобные цифровые продукты будут проходить процедуру государственной регистрации в один этап», — говорится в информации.