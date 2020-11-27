Кейптаун, , 10:29 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что страны Африки не готовы к проведению масштабной вакцинации населения от COVID-19, как только вакцина станет доступной. Об этом сообщает BBC Africa.

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Было установлено, что только треть стран континента имеют инфраструктуру, позволяющую проводить массовые кампании вакцинации. В настоящее время странам настоятельно рекомендуется подготовиться к поступлению вакцины как можно скорее.

По данным ВОЗ, только половина стран на континенте выделила финансирование на вакцинацию и определила приоритетные случаи предоставления вакцины.

В Африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний также уверены, что вакцинация людей будет большой проблемой. Директор организации, доктор Джон Нкегасонг, заявил, что этот процесс может начаться только во втором квартале следующего года. В центре надеются, что медикам удастся привить не менее 60% населения континента, что поможет выработке иммунитета.

До проведения вакцинации жителей стран Африки призвали соблюдать меры общественного здравоохранения, которые были приняты для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

В настоящее время в Африке насчитывается более 2,1 миллиона случаев заражения вирусом — менее 4% от общемирового объема.