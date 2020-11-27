Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В Чувашии за последние две недели суточный рост выявляемых случаев заражения коронавируса обеспечен большей частью за счёт работающих граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 ноября, заявила на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

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По её словам, в ноябре по сравнению с октябрём заболеваемость COVID-19 в Чувашии выросла на 40%, последние две недели ежедневно растёт число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Наибольший удельный вес среди заболевших за последние две недели составляют работающие граждане — 50,1%. Отмечается рост среди работников торговли, работников офисов, рабочих промышленных предприятий и работников образования», — сообщила Надежда Луговская.

Напомним, неделей ранее в Чувашии регистрировалось от 84 до 107 случаев заражения коронавирусом, то за четыре дня текущей недели — от 110 до 129.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 12 069 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 10 973 человек (90,91%), умерли 259 человек.

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