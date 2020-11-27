Белгород, , 10:18 — REGNUM На карантин по коронавирусу закрыт детский сад в Борисовском районе Белгородской области. Также по причине выявления инфекции закрыты ещё три группы в других дошкольных учреждениях, сообщили 27 ноября в региональном оперативном штабе.

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По словам заместителя губернатора Наталии Зубаревой, закрытый на карантин детский сад посещал 21 воспитанник. Сейчас в Белгородской области проходят лечение от COVID-19 два дошкольника и 11 сотрудников детских садов. Также закрыты на карантин по причине COVID-19 три группы, их посещали 70 воспитанников.

Все школы региона продолжают работать в обычном режиме. В целом лечатся от коронавируса 44 ученика и 88 сотрудников общеобразовательных учреждений, на дистанционное обучение переведены 39 классов, в которых учится 605 школьников.