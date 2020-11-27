Челябинск, , 10:11 — REGNUM В Челябинской области к 27 ноября скончались ещё 11 граждан с коронавирусом. Эти данные привёл оперштаб.

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Шестеро умерли от COVID-19. Среди них две женщины 78 и 80 лет, а также четверо мужчин 49, 66, 82 лет. Ещё пятеро (65-летняя и 79-летняя женщины, а также 61-летний, 81-летний и 66-летний мужчины) ушли из жизни по другим причинам.

Всего от ковида в регионе умерли уже 282 пациента. Ещё 567 скончались от других заболеваний.