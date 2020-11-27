Стокгольм, , 10:11 — REGNUM В Швеции некоторые муниципальные чиновники не осмеливались или даже отказались сообщать в полицию об угрозах, поступающих во время исполнения ими своих служебных обязанностей. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что ранее журналисты редакции направили запросы в администрации всех 290 муниципальных образований. Из полученных ответов чуть более 200 муниципалитетов выяснилось, что в 150 из них есть хотя бы один служащий, который за последние двенадцать месяцев подвергался угрозам или насилию.

По информации шведских журналистов, местные чиновники боялись обращаться за помощью к правоохранителям, поскольку они пытались избежать утечки личных данных, например, адреса проживания, что привело бы к еще большему риску подвергнуться давлению со стороны злоумышленников.

«Я знаю, что наши сотрудники подвергались давлению типа «Я ведь знаю, где живут ваши дети», «Я знаю, в какую школу ходят ваши дети». Это означает, что надо быть чрезвычайно осторожным в подаче негативных сообщений в инстанции», — рассказала глава службы безопасности муниципалитета Сёдертелье Анна Флинк.

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