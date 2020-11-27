Москва, , 10:13 — REGNUM Соглашение о производстве на территории Индии 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заключил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с ведущим индийским производитель препаратов Hetero. Об этом 27 ноября сообщается на сайте российского препарата.

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«РФПИ и Hetero, один из ведущих индийских производителей фармацевтических препаратов (через дочернее подразделение Hetero Biopharma), объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

«Мы рады объявить о подписании соглашения между РФПИ и Hetero, которое откроет путь к производству безопасной и высокоэффективной вакцины Sputnik V на территории Индии. Промежуточные результаты клинических испытаний вакцины показывают эффективность 95% на 42-й день после первой дозы», — заявил по этому поводу генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Также он выразил уверенность в том, что препарат «Спутник V» должен стать неотъемлемой частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая желает защитить свое население от коронавируса.

Кроме этого, Дмитриев отметил, что благодаря сотрудничеству РФПИ с Hetero в значительной степени будут увеличены мощности для производства «Спутника V», что, по мнению главы РФПИ, предоставит жителям Индии эффективный препарат в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением, в случае проведения повторных испытаний вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca, скомбинировать данный препарат с препаратом «Спутник V», выступила команда разработчиков российской вакцины — РФПИ.