Москва, , 10:08 — REGNUM Адвокат Дагир Хасавов, представлявший интересы бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, экс-советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов и бывший главный инспектор счетной палаты республики Вадим Юсуфов признаны виновными по уголовному делу о принуждении к даче показаний. Измайловский суд Москвы приговорил их к срокам от трех до шести лет колонии, пишет ТАСС.

Напомним, Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом заседания в отношении экс-председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего премьера республики Раюдина Юсуфова по делу о растрате 41 млн рублей. По данным следствия, адвокат оказывал давление на свидетеля в рамках этого уголовного дела.

На следующий день Басманный суд заключил Хасавова и Джамалутдинова под стражу, а третьего фигуранта дела — сына Раюдина Юсуфова, бывшего главного инспектора счетной палаты Дагестана Вадима Юсуфова отправил под домашний арест. Сообщалось, что лишь последний признал свою вину и дал показания против Хасавова.

Фигуранты признаны виновными в принуждении потерпевшего в составе организованной группы к даче ложных показаний, соединенным с шантажом и угрозой причинения вреда здоровью. Хасавову назначено наказание в виде шести лет колонии, Джамалутдинов и Юсуфов-младший приговорены к четырем с половиной и трем годам лишения свободы. Все трое будут отбывать сроки в колонии общего режима.

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