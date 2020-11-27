Чебоксары, , 10:03 — REGNUM В Чувашии последние две недели растёт суточное количество выявляемых случаев заражения коронавируса, в том числе в ноябре по сравнению с октябрём рост заболеваемости составил 40%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 ноября, заявила на заседании оперативного штаба начальник управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

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Главный санитарный инспектор отметила, что в республике две недели подряд ежедневно растёт число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе на минувшей неделе (с 16 по 22 ноября) официально регистрировалось от 84 до 107 заболевших в сутки, за четыре дня текущей недели (с 23 по 26 ноября) выявлялось от 110 до 129 новых носителей коронавируса.

Надежда Луговская также сообщила, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавируса выросло на 21%. В том числе на 20% возросла заболеваемость в возрастной группе 18 — 19 лет, на 30% стали чаще болеть жители в возрасте от 30 до 39 лет, на 60% и 2,3 раза выросла заболеваемость в возрастных группах 60 — 69 лет и от 70 лет и старше.

«В ноябре по сравнению с октябрём заболеваемость выросла на 40% за счёт следующих возрастов: 7 — 14 лет — с 23 случаев до 149, среди подростков от 15 до 17 лет — с 17 до 37 случаев, 18 — 19 лет — от 82 до 140 случаев. В тоже время в ноябре снизилась заболеваемость в группе 65 лет и старше на 24%, 50−64 — на 7,7%. Это за три недели ноября. За последнюю неделю отмечается рост, как в целом и по всей Российской Федерации», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 12 069 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 10 973 человек (90,91%), умерли 259 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения республики Владимир Степанов отмечал, что на стационарном лечении находятся 2539 человек, из них в состоянии средней степени тяжести находятся 1695 человек (66,8%), тяжёлых пациентов — 647 человек (25,5%), крайне тяжёлых — 58 человек.

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