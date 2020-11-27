Новосибирск, , 10:02 — REGNUM В Новосибирской области из-за ОРВИ за сутки госпитализировали десятки человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3485 обращений, госпитализированы 27 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за прошедшие сутки в Новосибирской области выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом, скончались семь пациентов, выздоровели 188 человек.

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