Хабаровск, , 10:05 — REGNUM В распоряжение правительства РФ о выплатах медицинским работникам «красной зоны» не попали семь регионов, в том числе и Хабаровский край, заявил и. о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом в минздраве объясняют задержку с федеральными выплатами медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

«Минздрав края получает ежедневно до десяти обращений по факту отсутствия федеральных выплат в октябре за ковид. Не будем говорить, что мы невиновны. Мы полностью разделяем ответственность с федеральным центром, но, действительно, до настоящего времени не вышло соответствующее распоряжение правительства России. В предыдущем распоряжении «забыли» семь субъектов, включая Хабаровский край. На оперативном штабе под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой попытаемся решить данный вопрос, писем уже написали много. Об итогах проинформируем население и медицинское сообщество», — пояснил ТАСС Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, на дополнительные выплаты врачам и медицинским работникам правительство России направит дополнительно 10 млрд рублей. Об этом 26 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.