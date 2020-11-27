Джакарта, 27 ноября 2020, 09:56 — REGNUM Онлайн-фестиваль экотуризма в Индонезии, который проходит 26−27 ноября 2020 года, призван стимулировать экотуризм в стране после пандемии, сообщает Antara.
«В Индонезии есть потенциал для экотуризма, о котором общественность должна знать. Мы надеемся, что благодаря онлайн-фестивалю больше туристов будут заниматься экотуризмом», — заявила Ризки Хандаяни, заместитель по вопросам туризма.
Ожидается, что фестиваль будет способствовать развитию качества экотуризма в Индонезии. Это также увеличит экономический доход местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиолог из австралийского университета заявил, что правительству Индонезии следует поучиться у Сингапура бороться с пандемией.
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