Челябинск, , 09:55 — REGNUM В Челябинске восстановлена больница №2, которая ранее пострадала при взрыве кислорода и пожаре. Её уже осмотрел глава минздрава области Юрий Семёнов.

Чиновник отметил, что больница уже полностью готова к приёму пациентов. Сейчас на лечении там находятся 18 человек.

«На следующей неделе будут ещё поступать пациенты в отделение кардиологии, терапии, будем проводить лечение», — отметил Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 31 октября. Из-за взрыва и пожара на кислородной станции пострадали стационар больницы и многоэтажка рядом. Ранее в этом стационаре был ковидный госпиталь. После ЧП чиновники приняли решение вернуть его к доковидной работе.