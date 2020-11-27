Лондон, , 10:07 — REGNUM Разрабатывающая вместе с Оксфордским университетом вакцину от коронавируса британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, из-за сомнений ряда экспертов в эффективности данного препарата, намерена провести его дополнительные испытания. Об этом 27 ноября сообщил исполнительный директор компании Паскаль Сорио в интервью агентству Bloomberg.

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"После того как мы выяснили, при каком способе инъекции вакцина оказывается более эффективной, нам необходимо провести дополнительное исследование», — сказал он, добавив, что это будет испытание с участием добровольцев из разных стран.

«Это (исследование — прим. ИА REGNUM) может пройти быстрее, так как мы знаем, что эффективность (препарата) высока, поэтому нужно меньшее количество пациентов», — также отметил Сорио.

Вместе с тем, он высказал мнение, что новое исследование никоим образом не скажется на решении регуляторов из Великобритании и Евросоюза об одобрении использования разрабатываемого возглавляемой им компанией препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с предложением, в случае проведения повторных испытаний вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca, скомбинировать данный препарат с препаратом «Спутник V», выступила команда разработчиков российской вакцины — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).