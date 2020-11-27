Москва, , 09:42 — REGNUM Почти половина граждан (47%) считает, что России нужна контрактная армия, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Главные аргументы — «зачем принуждать людей к службе», «есть много молодых людей, желающих пойти в армию по своему желанию». Чаще всего службу по контракту поддерживают мужчины, чем женщины — 54% и 40%.

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За срочную службу в армии и всеобщий воинский призыв выступают 27%. По их мнению, «каждый мужчина должен быть готов в определенный момент взять в руки оружие и защитить Родину».

Опрос проведен 22—23 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 373 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне эпидемии коронавируса Вооружённые силы РФ перевели пункты отбора контрактников на «удалённый режим» работы,

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