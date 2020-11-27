Барнаул, , 09:41 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, страховым компаниям вполне по силам организовать рассылку результатов обследований на COVID-19 для своих клиентов. Как сообщает сегодня, 27 ноября, пресс-служба Общероссийского народного фронта, практика оповещения в мессенджерах или через смс о диспансеризации уже практикуется в системе ОМС региона.

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Именно поэтому общественники направили обращения в филиалы ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед», АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» и ООО «Капитал МС» с просьбой принять активное участие в совершенствовании алгоритмов оказания медицинской помощи населению в условиях пандемии.

Ранее представители ОНФ направили другие предложения о совершенствовании алгоритмов оказания медицинской помощи населению. Речь идет о возможности размещения результатов КТ-диагностики и лабораторных исследований на коронавирус в личных кабинетах граждан на портале Госуслуг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 27 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1075 человек (+13 за сутки). Между тем, ещё месяц назад дожидаться результатов теста на COVID-19 жителям Алтайского края приходилось 10 дней и более.

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