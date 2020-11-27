Челябинск, , 09:39 — REGNUM В Челябинске местный 48-летний юрист пойдёт под суд за мошенничество и за приготовление к нему. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи считают, что этот гражданин убедил своего клиента внести 500 тыс. рублей для передачи сотруднику Арбитражного суда. Это якобы нужно было для обеспечения решения суда в пользу клиента. Деньги обвиняемый получил в январе 2020 года в своём офисе. Также ему вменяют попытку обмана другого клиента. Тогда речь шла о сумме 2,5 млн рублей, но клиент отказался.

В ходе следствия арестован автомобиль обвиняемого. Это сделано в рамках гражданского иска, который заявил потерпевший. Уголовное дело скоро будет передано в Советский районный суд.