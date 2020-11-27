Пермь, , 09:37 — REGNUM В Пермском крае в двух чтениях принят законопроект об создании нового муниципального округа путем объединения города Кунгур и поселений Кунгурского муниципального района, сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

Напомним, что процесс объединения в районе обсуждался еще в 2018 году. Однако из-за возникших противодействия жителей и местных элит реформу отодвинули на неопределённый срок. В итоге публичные слушания все же состоялись, по их результатам подготовили законопроект об объединении муниципальных образований.

Депутаты считают, что реформа позволит упростить систему местного самоуправления, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач и ускорить социально-экономическое развитие территории. На сегодняшний день в Прикамье остается только два муниципальных района, которые не затронула реформа местного самоуправления — Пермский и Большесосновский.