Москва, , 09:37 — REGNUM За последние сутки в Москве выздоровели 6484 пациента, проходившие лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 27 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

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"Ещё 6484 пациента вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации штаба.

Это на 255 человек больше, чем сутками ранее, когда выздоровели 6229 человек.

Всего в Москве за время пандемии справились с коронавирусом почти 435 тыс. человек.