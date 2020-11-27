Киев, , 09:42 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 16 218 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки были госпитализированы 2069 человек, от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 192 пациента.

Наибольшее число заразившихся выявили в Днепропетровской области и в Киеве — 1773 и 1520 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 693 407 случаев заражения, из них 11 909 случаев оказались смертельными.

Напомним, ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о том, что решение о введении жёсткого карантина на Украине будет приниматься после третьих выходных «карантина выходного дня», то есть после 29 ноября 2020 года.

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