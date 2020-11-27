Новосибирск, , 09:32 — REGNUM В Новосибирске с 15 декабря подорожает проезд в метрополитене и наземном транспорте. Тариф вырастет на 1 рубль. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, сейчас реальный тариф в новосибирском метро ниже себестоимости услуги, «поэтому прибавка будет, но она составит всего 1 рубль».

«Как, собственно, и на наземном транспорте», — цитирует мэра «Сиб.фм».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти сравнили стоимость проезда в новосибирском и московском метро.