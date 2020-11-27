Южно-Сахалинск, , 09:32 — REGNUM На Сахалине всё больше случаев заражения коронавирусом регистрируется среди детей и молодёжи. По мнению руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольги Фунтусовой, это связано с тем, что молодые люди безответственно относятся к своему здоровью и не соблюдают рекомендации.

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Сахалинцы в возрасте от 18 до 29 лет стали заражаться коронавирусом на 20% чаще, а подростки — на 15%.

«Это все о чем свидетельствует: все наши принимаемые меры, которые даны в рекомендациях и закреплены в постановлениях главного государственного санитарного врача Российской Федерации — это и входной контроль, и социальная дистанция, и респираторный этикет, который должен соблюдать каждый, нужно правильно мыть руки, — оно все должно сохраняться. Но подростки и молодые люди, наверное, всё-таки немножко безответственно относятся к своему здоровью, поэтому среди них происходит рост заболеваемости», — цитирует Ольгу Фунтусову ИА Sakh.com.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине не существенно, но увеличивается изо дня в день число выявляемых носителей коронавируса. За последние сутки заражение лабораторно подтвердилось у 134 человек, днём ранее — у 127.