Черкесск, , 09:32 — REGNUM Для жителей Карачаево-Черкесии в возрасте 65 лет и старше продлены ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса. Срок самоизоляции для них сохранится до 26 декабря, сообщил глава субъекта Рашид Темрезов.

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Накануне, 26 ноября, он подписал указ, в соответствии с которым пожилые граждане должны оставаться дома в целях сохранения своего здоровья. Для работающих в возрасте старше 65 лет продлеваются в связи с этим указом выплаты по листам временной нетрудоспособности.

Напомним, ранее власти Карачаево-Черкесии предписали работодателям всех форм собственности перевести до 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.

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