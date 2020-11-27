Ставрополь, , 09:31 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен в Ставропольском крае до 10 декабря. Соответствующее постановление главы региона Владимира Владимирова опубликовано на интернет-портале правовой информации края.

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Ранее режим самоизоляции для пожилых жителей Ставрополья и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, был установлен до 26 ноября. При этом режим всеобщей самоизоляции, введенный в регионе в конце марта, был отменен 11 июня.

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По данным на утро 27 ноября, на Ставрополье зарегистрировано более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, за предыдущие сутки в крае выявлено 225 носителей инфекции. Выздоровели в регионе свыше 24,1 тыс. человек с COVID-19, 532 пациента скончались.