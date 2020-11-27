Пермь, , 09:27 — REGNUM В Пермском крае в настоящее время работают 9690 врачей и 20 339 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами составляет 37,3 (показатель рассчитывается на 10 тыс. населения). В России этот показатель составляет 37,6, а в ПФО — 36,1. Обеспеченность средним медперсоналом — 78,2 (в России — 82,8, в ПФО — 87,1). Об обеспеченности врачами в регионе 26 ноября и. о. министра здравоохранения Анастасия Крутень доложила депутатам Заксобрания, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Наиболее высокая обеспеченность врачами отмечена в Перми, Кочевском и Кудымкарском округах, а самая низкая — в Кизеле, Гремячинском и Чердынском округах.

Для привлечения медицинских кадров реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», проводится набор на целевое обучение и участие в проекте «Краевая ординатура». За счет краевого бюджета «целевики» получают от 1600 до 5500 рублей в месяц. Обязательным условием является отработка в учреждении здравоохранения, указанном в договоре, не менее трех лет.

На 1 ноября 2020 года в краевые учреждения здравоохранения трудоустроены 118 врачей-«целевиков». На 2021 год практически вдвое увеличена заявка о выделении целевых мест по программам специалитета.

В 2019 году 2351 врач и 3339 средних медработников прошли повышение квалификации, а профессиональную переподготовку — 253 врача и 285 специалистов со средним медицинским образованием.