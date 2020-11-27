Москва, , 09:27 — REGNUM В России в преддверии «чёрной пятницы» стало расти число фишинговых угроз, сообщил глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, крайне важно, чтобы на всех устройствах были установлены защитные решения.

«Антивирусное программное обеспечение может обнаружить фишинговые атаки и заблокировать их до того, как они успеют причинить ущерб», — отметил он.

Он рекомендует заранее убедиться в наличии последних обновлений на всех устройствах, поскольку так злоумышленники не смогут использовать уязвимости в программах. Эксперт также рекомендует использовать для онлайн-покупок виртуальные карты, а не традиционные.

«Совершая покупки в интернете, не стоит кликать на ссылки и вложения в рекламных электронных письмах», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, «чёрная пятница» — всемирная распродажа, инициированная США, скидки на некоторые товары достигают 70−80% и даже 90%.

Согласно опросу, проведённому рекрутинговым агентством Superjob.ru, шесть из десяти жителей России (60%) убеждены, что «чёрная пятница» — это обман, а не честная акция. Планируют воспользоваться скидками 18% молодых людей до 24 лет. Расходы на покупки в «чёрную пятницу» в среднем составят 13 тыс. 800 руб. (в 2019 году 15 тыс. руб.).

Ранее в полиции в связи с «чёрной пятницей» дали ряд рекомендаций и советов, как не стать жертвой мошенников.

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