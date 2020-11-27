Петрозаводск, , 09:35 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 399 человек. Это на 11 случаев больше, чем показатель предыдущих суток. Также подтвердились еще два летальных исхода — одному из умерших всего 33 года. Об этом 27 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, продолжающийся суточный рост количества заражённых отчасти связан с тем, что были получены результаты большого количества тестов, сделанных ранее.

Наибольшее число новых инфицированных выявлено в Петрозаводске (141 человек) и в Костомукше (111), а также 37 новых носителей — в Медвежьегорском районе, 25 — в Прионежском районе, 21 — в Сегеже, 12 — в Кондопоге, 11 — в Олонецком районе, 10 — в Беломорском районе.

Среди новых инфицированных — 51 ребенок, также из 399 зараженных заболели ковидом 372 человека.

«В стационарах находится 701 человек, из них в состоянии средней тяжести — 616, тяжелых — 81, на ИВЛ — семь», — уточнил глава региона.

Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 14 285 человек, из них 7906 человек выписаны, в том числе 343 за последние сутки. Умерли 96 человек, в том числе двое скончались за прошедшие сутки: в инфекционном отделении Сегежской ЦРБ скончался местный житель, 1961 года рождения, а в СOVID-стационаре на базе роддома им. Гуткина — петрозаводчанин 1987 года рождения.

«Смерть такого молодого человека — ему было всего 33 года — говорит о том, что коронавирус опасен не только для пожилых,— подчеркнул Артур Парфенчиков. — Кроме того, подтвержден один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась женщина 1942 года рождения, тест на COVID-19 у нее отрицательный. У всех троих человек были хронические заболевания, которые повлияли на течение болезни и ее исход».

Добавим, с внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2528 человек, в том числе 15 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 93 человека умерли от пневмонии.

Напомним, в Карелии ожидают прибытия московских и петербургских медиков для помощи местному первичному звену здравоохранения.

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