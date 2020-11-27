Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Чувашии состояние большей части пациентов с коронавирусом, которые лечатся в стационарах, оценивается как средней степени тяжести. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 ноября, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

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По его словам, в настоящее время в Чувашии развёрнуто 3295 коек для лечения пациентов с коронавирусом, что составляет 31,7% от всего коечного фонда. Свободно 756 коек, в резерве находятся ещё 390 коек.

«По состоянию на утро 27 ноября, на стационарном лечении находятся 2539 человек, из них готовятся к выписке 139 человек. В состоянии средней степени тяжести находятся 1695 человек (66,8%), тяжёлых пациентов — 647 человек (25,5%), крайне тяжёлых — 58 человек. На искусственной вентиляции лёгких находятся 62 человека, из них на инвазивной вентиляции лёгких 17 человек», — сказал Владимир Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 12 069 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 10 973 человек (90,91%), умерли 259 человек.

Напомним, ранее помощник министра здравоохранения России Ольга Старжинская, посетившая Чувашию, отмечала, что в республике большая часть пациентов с коронавирусом может лечиться амбулаторно, рекомендовав усилить первичное звено оказания медицинской помощи.

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