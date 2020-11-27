Чебоксары, 27 ноября 2020, 09:25 — REGNUM В Чувашии состояние большей части пациентов с коронавирусом, которые лечатся в стационарах, оценивается как средней степени тяжести. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 ноября, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Владимир Степанов.
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По его словам, в настоящее время в Чувашии развёрнуто 3295 коек для лечения пациентов с коронавирусом, что составляет 31,7% от всего коечного фонда. Свободно 756 коек, в резерве находятся ещё 390 коек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 12 069 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 10 973 человек (90,91%), умерли 259 человек.
Напомним, ранее помощник министра здравоохранения России Ольга Старжинская, посетившая Чувашию, отмечала, что в республике большая часть пациентов с коронавирусом может лечиться амбулаторно, рекомендовав усилить первичное звено оказания медицинской помощи.
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