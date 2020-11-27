Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирске из-за дефект на магистральной теплотрассе без отопления и горячей воды сегодня, 17 ноября, остались 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания.

«Сегодня устраняем дефект на магистральной теплотрассе диаметром 700 мм по улице Серебренниковской в Центральном округе, — уточнили в компании. — Все работы завершим сегодня поздним вечером, после чего отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено».

Отметим, что ранее прокуратура Новосибирской области организовала проверку в связи с отключениями от тепла более 70 домов.

И ранее сообщила, что 25 ноября в Новосибирске из-за ремонта на теплотрассе без тепла и горячей воды остались 69 домов и четыре социальных объекта.

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